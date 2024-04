Ολυμπιακός: Η UEFA έκανε ανάρτηση με τους τροπαιούχους Μεντιλίμπαρ και Έμερι

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για τον πρώτο ημιτελικό με την Άστον Βίλα στο Conference League και η UEFA έκανε σχετική ανάρτηση με τους τροπαιούχους Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και Ουνάι Έμερι.

Ένας εκ των Μεντιλίμπαρ και Έμερ θα βρεθεί στον τελικό του Conference League και θα διεκδικήσει το τρόπαιο της UEFA στην OPAP Arena, διευρύνοντας την τροπαιοθήκή του, αφού τόσο ο προπονητής του Ολυμπιακού, όσο και αυτός της Άστον Βίλα, έχουν ήδη κατακτήσει και το Europa League.

Ο Μεντιλίμπαρ πανηγύρισε πέρυσι με τη Σεβίλλη, την ώρα που ο Έμερι είναι ο πολυνίκης της διοργάνωσης με τρεις κατακτήσεις με την ίδια ομάδα, αλλά και μία ακόμη με τη Βιγιαρεάλ. «Προπονητές που κέρδισαν το Europa League. Θα πάρουν στα χέρια τους το τρόπαιο του Europa Conference League;», έγραψε έτσι η UEFA σε ανάρτηση με τις φωτογραφίες των δύο προπονητών.

Europa League winning managers 🏆

Will they get their hands on the #UECL trophy? pic.twitter.com/IYGZgoQuQK