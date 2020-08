ΑΕΚ και Παναθηναϊκός φέρονται να έχουν στο “στόχαστρό” τους τον Γερμανό επιθετικό, Μέργκιμ Μπερίσα, ο οποίος ανήκει στη Σάλτσμπουργκ και την περασμένη σεζόν είχε 7 γκολ και 5 ασίστ σε 17 ματς με τη φανέλα της Αλτάχ στην Αυστρία.

Ο 22χρονος επιθετικός έκανε το ξεπέταγμά του στην FC Liefering (17 γκολ σε 41), πριν αποκτηθεί από την κορυφαία ομάδα της χώρας και αρχίσει να δίνεται δανεικός σε άλλους συλλόγους. Τον περασμένο Γενάρη όμως, η Σάλτσμπουργκ “έσπασε” τον δανεισμό του, μετά τις μετεγγραφές των Χάαλαντ και Μιναμίνο.

Παρόλα αυτά, αναμένεται να δοθεί για μία ακόμη χρονιά δανεικός και σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα, τόσο ο Παναθηναϊκός, όσο και η ΑΕΚ έχουν ενδιαφερθεί για την απόκτησή του.

