Με Καϊράτ – Ολυμπιακός για το Champions League οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας κυριαρχεί η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Καϊράτ Αλμάτι για το Champions League, αλλά και η αναμέτρηση της νεανικής ομάδας των «ερυθρολεύκων» με τους Καζάκους για το Youth League. Ο Πανιώνιος αγωνίζεται για το Eurocup με την Κέμνιτς. Οι νέοι του ΠΑΟΚ αντιμετωπίζουν τη Λέγκια Βαρσοβίας για το Youth League.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

09:00 COSMOTE SPORT 1 HD Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός UEFA Youth League

17:30 COSMOTE SPORT 3 HD ΠΑΟΚ – Λέγκια Βαρσοβίας UEFA Youth League

17:30 COSMOTE SPORT 1 HD Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός UEFA Champions League

19:00 Novasports 5HD Μπεσίκτας – Λιετκαμπέλις Eurocup

19:45 COSMOTE SPORT 2 HD Μπάγερν Μονάχου – Σπόρτινγκ Λισαβόνας UEFA Champions League

20:00 Novasports Prime Κέμνιτς – Πανιώνιος Eurocup

20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Καρδίτσα – Μερσίν FIBA Basketball Champions League

20:30 Novasports 4HD Μπουργκ – Τρέντο Eurocup

21:00 Novasports Start Χάποελ Ιερουσαλήμ – Χάμπουργκ Τάουερς Eurocup

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Αταλάντα – Τσέλσι UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ – Μαρσέιγ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μονακό – Γαλατασαράι UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Τότεναμ – Σλάβια Πράγας UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD PSV Αϊντχόφεν – Ατλέτικο Μαδρίτης UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπαρτσελόνα – Άιντραχτ Φρανκφούρτης UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ίντερ – Λίβερπουλ UEFA Champions League

22:00 Mega News Ρεάλ Μαδρίτης – Βόλφσμπουργκ UEFA Women’s Champions League