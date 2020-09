Ο Λουίς Σουάρες αποτελεί παρελθόν από την Μπαρτσελόνα, με τον Ουρουγουανό επιθετικό να αποχαιρετά τους συμπαίκτες του στο Καμπ Νού και να αποχωρεί με κλάματα από το γήπεδο.

Με τον Ρόναλντ Κούμαν να μην τον υπολογίζει για τη νέα σεζόν, ο Σουάρες έχει συμφωνήσει με την Ατλέτικο Μαδρίτης κι έτσι θα βάλει τέλος στην τεράστια καριέρα του στην Μπαρτσελόνα, με την οποία “μέτρησε” 147 γκολ σε 191 παιχνίδια.

Το “κλίμα” ήταν φορτισμένο έτσι στο “αντίο” του, με τον ίδιο να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του, μιλώντας στους συμπαίκτες του και τον κολλητό του, Λέο Μέσι, σύμφωνα με τα ισπανικά ΜΜΕ. Ο Σουάρες αγωνίστηκε με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα για 6 χρόνια.

