Με Κώστα Σλούκα ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Ζαλγκίρις, τα δεδομένα για Ματίας Λεσόρ

Ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται για το εντός έδρας παιχνίδι με τη Ζαλγκίρις (12.03.2026,22:00) με τον Κώστα Σλούκα να είναι και πάλι διαθέσιμος. Ο αρχηγός των “πρασίνων” επέστρεψε στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων της ομάδας κι έτσι υπολογίζεται από τον Εργκίν Αταμάν για το ματς στο Telekom Center Athens.

Θυμίζουμε ότι ο Κώστας Σλούκας ταλαιπωρήθηκε από τενοντίτιδα στο αριστερό γόνατο και δεν αγωνίστηκε στην ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ηρακλή. Την ίδια στιγμή, ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ (φλεγμονή στο δεξί του πόδι) και δεν αναμένεται να παίξει κόντρα στην ομάδα του Φρανσίσκο.

Όλοι οι υπόλοιποι παίκτες του Παναθηναϊκού προπονήθηκαν σε φουλ ρυθμούς. Ανάμεσά τους και ο Ματίας Λεσόρ, ο οποίος συμπληρώνει μια εβδομάδα ομαδικών προπονήσεων και δείχνει να ανεβάζει ολοένα και περισσότερο ρυθμούς.

Η τελική απόφαση για το αν ο Λεσόρ θα κάνει την επανεμφάνισή του κόντρα στη Ζαλγκίρις αναμένεται μετά την προπόνηση της Τετάρτης (11.03.2026), μετά από συζήτηση με τον παίκτη και το προπονητικό επιτελείο.

Η σημερινή (10.03.2026) προπόνηση του Παναθηναϊκού πραγματοποιήθηκε υπό το βλέμμα του διοικητικού ηγέτη της ομάδας, Δημήτρη Γιαννακόπουλου.