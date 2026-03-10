Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στην προπόνηση του Παναθηναϊκού δύο μέρες μετά την ήττα από τον Ηρακλή

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανέβασε βίντεο μέσα από το Telekom Center στο οποίο φαίνεται να παρακολουθεί από κοντά την προπόνηση των παικτών του Παναθηναϊκού ενόψει του αγώνα της Euroleague με τη Ζάλγκρις (12/03/26, 22:00).

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού μετά την ήττα από τον Ηρακλή στο Ιβανώφειο, είδαν τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο στις εξέδρες του Telekom Center. Ο ιδιοκτήτης των πρασίνων είχε να βρεθεί σε προπόνηση της ομάδας από τις 3 Ιανουαρίου, μία μόλις μέρα μετά την πρώτη ήττα από τον Ολυμπιακό για τη Euroleague.

H ομάδα του Εργκίν Άταμαν βρίσκεται στην 10η θέση της βαθμολογίας στη Euroleague με ρεκόρ 16 νίκες και 14 ήττες και καίγονται για τη νίκη κόντρα στους Λιθουανούς για να μην βρεθούν σε ακόμα χειρότερη θέση, όσον αφορά στην πρόκριση στα πλέι οφ της διοργάνωσης.