Η Λιντς Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε επίσημα πως ο Μαρσέλο Μπιέλσα θα παραμείνει στον πάγκο της για να την καθοδηγήσει στην επιστροφή της στα σαλόνια της Premier League.

Μπιέλσα και Λιντς συνεχίζουν μαζί και φέτος! Ο Αργεντινός τεχνικός που οδήγησε τα “παγώνια” ξανά στην Premier League μετά από 16 ολόκληρα χρόνια συμφώνησε για επέκταση του συμβολαίου του κατά ένα έτος και έτσι θα βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας και τη σεζόν 2020-21, κάνοντας μάλιστα πρεμιέρα στο Άνφιλντ κόντρα στη Λίβερπουλ.

✍️ #LUFC are pleased to confirm Marcelo Bielsa has signed a new one-year deal with the club