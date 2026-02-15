Με ΠΑΟΚ – ΑΕΚ και Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Novibet οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Το μεγάλο ντέρμπι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ και το Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Novibet για την 21η αγωνιστική της Super League, ξεχωρίζουν από το τηλεοπτικό αθλητικό πρόγραμμα της Κυριακής, το οποίο περιλαμβάνει επίσης αγώνες της GBL, αλλά και των κορυφαίων πρωταθλημάτων της Ευρώπης.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

11:10 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 Σουηδία, SS17 Vastervik 2

12:00 COSMOTE SPORT 7 HD Αναντολού Εφές – Τραμπζονσπόρ Turkish Basketball Super League 2025-26

13:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 Σουηδία, SS18 Umea 2 Wolf Power Stage

13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ηρακλής – Ολυμπιακός Basket League 2025-26

13:15 Novasports 2HD Φέγενορντ – Γκόου Αχέντ Ιγκλς Eredivisie 2025/26

13:30 COSMOTE SPORT 4 HD Ανδόρα – Βαλένθια ACB Liga Endesa 2025-26

13:30 COSMOTE SPORT 2 HD Ουντινέζε – Σασουόλο Serie A 2025-26

14:00 COSMOTE SPORT 1 HD Μπέρμιγχαμ – Λιντς Emirates FA Cup 2025-26

14:30 Novasports 3HD Κίελο – Σάλκε Bundesliga 2 2025/26

15:00 Novasports Prime Οβιέδο – Μπιλμπάο La Liga EA Sports 2025/26

15:00 Action 24 Καλαμάτα – Πανιώνιος Greek Super League 2 2025-2026

16:00 COSMOTE SPORT 8 HD Στόουκ – Φούλαμ Emirates FA Cup 2025-26

16:00 COSMOTE SPORT 7 HD Κιλμάρνοκ – Σέλτικ William Hill Scottish Premiership 2025-26

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Κρεμονέζε – Τζένοα Serie A 2025-26

16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Πάρμα – Ελλάς Βερόνα Serie A 2025-26

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Κολοσσός Stoiximan GBL

16:30 Novasports Start Άουγκσμπουργκ – Χάιντενχαϊμ Bundesliga 2025/26

16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Ρότερνταμ (Τελικός)

17:00 COSMOTE SPORT 5 HD Τουρκ Τέλεκομ – Φενέρμπαχτσε Turkish Basketball Super League 2025-26

17:15 Novasports 1HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Ατλέτικο Μαδρίτης La Liga EA Sports 2025/26

17:30 COSMOTE SPORT 4 HD Νασιονάλ – Πόρτο Liga Portugal Betclic 2025-26

17:30 COSMOTE SPORT 1 HD Κηφισιά – ΟΦΗ Stoiximan Super League 2025-26

18:30 Novasports 3HD Λειψία – Βόλφσμπουργκ Bundesliga 2025/26

18:30 COSMOTE SPORT 7 HD Ρέιντζερς – Χαρτς William Hill Scottish Premiership 2025-26

18:30 COSMOTE SPORT 3 HD Άρσεναλ – Γουίγκαν Emirates FA Cup 2025-26

19:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Ντουμπάι, 1η Μέρα

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Τορίνο – Μπολόνια Serie A 2025-26

19:30 Novasports Prime ΠΑΟΚ – ΑΕΚ Stoiximan Super League 2025-26

19:30 Novasports 1HD Λεβάντε – Βαλένθια La Liga EA Sports 2025/26

19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – Ολυμπιακός Α1 Γυναικών Volley League

20:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μάλαγα – Ρεάλ Μαδρίτης ACB Liga Endesa 2025-26

21:00 COSMOTE SPORT 8 HD ATP 500 2026 Ντάλας (Τελικός)

21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Κρεμόνα – Αρμάνι Μιλάνο Lega Basket Serie A 2025-26

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Τένις

21:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Novibet Stoiximan Super League 2025-26

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Νάπολι – Ρόμα Serie A 2025-26

22:00 Novasports 1HD Μαγιόρκα – Μπέτις La Liga EA Sports 2025/26

22:30 COSMOTE SPORT 9 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Φαμαλικάο Liga Portugal Betclic 2025-26