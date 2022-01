Μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε στο «Μολινό» της Γουλβς τα ξημερώματα της Κυριακής (23/1) προκαλώντας καταστροφές στην έδρα της αγγλικής ομάδας της Premier League.

Πυρκαγιά που ξέσπασε σε μπαρ που στεγάζεται στο γήπεδο «Μολινό» της Γουλβς, κάτω από τη θύρα «Billy Wright» προκάλεσε μεγάλες καταστροφές στο γήπεδο. Η φωτιά εκδηλώθηκε την Κυριακή (23/1) με 10 πυροσβέστες να φτάνουν στο σημείο και να την να θέτουν υπό έλεγχο, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

Ο λόγος που προκάλεσε τη φωτιά είναι άγνωστος ακόμα, ενώ οι άνθρωποι της Γουλβς κάνουν λόγο για μεγάλες ζημιές των οποίων το κόστος θα εκτιμηθεί τις επόμενες ημέρες.

