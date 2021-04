Ο Λούκα Ντόντσιτς έχασε για μια ασίστ το triple-double στη νίκη των Μάβερικς επί των Πίστονς (127-119) – Οι Γουίζαρντς σταμάτησαν τους Γουόριορς του Κάρι, με τον Ράσελ Γουέστμπρουκ να κάνει triople-double, «μετρώντας» μάλιστα 20 ριμπάουντ! Τα αποτελέσματα στο ΝΒΑ.

Ο Λούκα Ντόντσιτς πραγματοποίησε μια ακόμα εντυπωσιακή εμφάνιση στο ΝΒΑ, πρωταγωνιστώντας στη νίκη των Μάβερικς επί των Ντιτρόιτ Πίστονς (127-117) στο Ντάλας..

Ο Σλοβένος γκαρντ είχε 30 πόντους, δέκα ριμπάουντ και εννέα ασίστ στο συγκεκριμένο ματς. Από την άλλη πλευρά, ο Μέισον Πλούμλι σημείωσε double double με 13 πόντους και 16 ριμπάουντ. Αυτή ήταν η 31η εφετινή νίκη των “Μαβς” σε 57 αγώνες, ενώ τα “πιστόνια” γνώρισαν την

Luka fills it up in the @dallasmavs W! #MFFL @luka7doncic : 30 PTS, 10 REB, 9 AST pic.twitter.com/F7UbzaReZa

Οι Γουίζαρντς κράτησαν… χαμηλά τον Στεφ Κάρι (για τα δικά του στάνταρ) κι έτσι κατάφεραν να επιβληθούν με 118-114 των Γουόριορς.

Ο Ράσελ Γουέστμπρουκ σημείωσε ένα ακόμα triple double με 14 πόντους, 20 ριμπάουντ (!) και δέκα ασίστ. Από την πλευρά των φιλοξενούμενων, ο Κέιλι Ούμπρε Τζούνιορ σημείωσε 24 πόντους. Ο Κάρι κλείστηκε καλά, έφτασε τους 18 πόντους, έχοντας όμως 7/25 σουτ (2/14 τρίποντα)

Another game, another triple-double for Russell Westbrook: 14 points, 20 rebounds, 10 assists, and three steals! 😤#WizWarriors | @russwest44 pic.twitter.com/DlhPStdhd5