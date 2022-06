Ο Ρομπ Γουόλτον, κληρονόμος της πάμπλουτης οικογένειας, που διαθέτει την κορυφαία “αλυσίδα” υπερμάρκετ των ΗΠΑ, τα Walmart, έκανε πρόταση “μαμούθ” για την αγορά ομάδας του NFL.

Ο Αμερικανός μεγιστάνας φέρεται να προσέφερε το ποσό των 4,65 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να αποκτήσει τους Ντένβερ Μπρόνκος και οι δύο πλευρές εμφανίζονται κοντά στη συμφωνία.

Πρόκειται άλλωστε για ένα ποσό ρεκόρ στην ιστορία όχι μόνο του NFL, αλλά και γενικότερα του αμερικανικού αθλητισμού, με τη δεύτερη μεγαλύτερη εξαγορά να είναι αυτή των Μπρούκλιν Νετς στο NBA, έναντι 3,2 δισεκατομμυρίων ευρώ.

The Denver Broncos have just entered into an agreement to sell the team to the group led by Walmart heir Rob Walton.



The deal is for a U.S. sports-franchise record $4.65 billion, per @mikeklis.



Walton will become the richest owner in the NFL, with a net worth of $58 billion. pic.twitter.com/MCu7DBMmiZ