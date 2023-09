Η Μέγκαν Ραπίνο αποφάσισε να αποσυρθεί από την εθνική ομάδα των ΗΠΑ. Αποθέωση από συμπαίκτριες και κόσμο για την ιστορική αρχηγό της ομάδας, αλλά και συγκίνηση κατά την ομιλία της.

Μια από τις διασημότερες ποδοσφαιρίστριες όλων των εποχών, η Ολυμπιονίκης και δις παγκόσμια πρωταθλήτρια Μέγκαν Ραπίνο, γεύθηκε την χαρά της νίκης στον τελευταίο της αγώνα με την εθνική ομάδα της χώρας, που έγινε Κυριακή (24.05) στο Σικάγο κι έληξε με 2-0 επί της Νότιας Αφρικής.

Η 38χρονη Ραπινό «μοίρασε» μία ασίστ από κόρνερ, πριν αντικατασταθεί στο 54‘ της φιλικής αναμέτρησης, ολοκληρώνοντας έτσι μια διεθνή καριέρα, που είχε διάρκεια περισσότερα από 17 χρόνια με 203 αγώνες και 63 γκολ.

Η εμβληματική μεσοεπιθετικός, κορυφαία φιγούρα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο γυναικών, έχει ξεχωρίσει κι εκτός γηπέδου για την ακτιβιστική δράση της υπέρ των δικαιωμάτων της κοινότητας LGBT+. Η Ραπίνο θα κλείσει οριστικά την καριέρα της τον Νοέμβριο, με το τέλος της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου αγωνίζεται με την OL Reign.

Η Ραπίνο κατέκτησε το Ολυμπιακό τουρνουά με τις Ηνωμένες Πολιτείες στους Αγώνες του Λονδίνου το 2012 και μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο το 2015 και το 2019.

«Είμαι ευγνώμων που μπόρεσα να παίξω τόσο καιρό με τόσες πολλές απίστευτες παίκτριες και που είχα επιτυχία εντός και εκτός γηπέδου», σχολίασε εμφανώς συγκινημένη η διάσημη Αμερικανίδα.

Πάντα στην πρώτη γραμμή του αγώνα για τα δικαιώματα LGBT+ από τότε που δημοσιοποίησε τον σεξουαλικό προσανατολισμό της, η Ραπίνο, είχε επίσης καταγγείλει την αστυνομική βία κατά των μαύρων γονατίζοντας στο έδαφος κατά την ανάκρουση του αμερικανικού εθνικού ύμνου το 2016, όταν αυτή η ενέργεια δεν είχε γίνει ακόμη παγκόσμιο σύμβολο.

Επίσης, πάλεψε με επιτυχία και μαζί με αρκετές συμπαίκτριες της για την καθιέρωση ίσης μεταχείρισης μισθών μεταξύ ανδρών και γυναικών στην ομάδα των ΗΠΑ.

«Αυτό που κάναμε εκτός γηπέδου είχε πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο» από την επιτυχία μας στο ποδόσφαιρο, επεσήμανε η Ραπίνο και πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι έχουμε παίξει ρόλο στην ανάδειξη στον αθλητισμό, και ιδιαίτερα στον αθλητισμό γυναικών, αλλά και σε ζητήματα όπως τα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων, η φυλετική Δικαιοσύνη και τα δικαιώματα των τρανς».

«Pioneer. Icon. Inspiration. Κάνατε αυτό το άθλημα, αυτήν την χώρα και αυτόν τον κόσμο λίγο καλύτερο. Σας ευχαριστούμε», αναφέρεται στην σχετική ανάρτηση της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

‘We fought so hard off the field to continue to create more space for ourselves to be who we are, but hopefully in turn more space for you guys be who you are’



Megan Rapinoe’s emotional words following her final gamepic.twitter.com/bhWacrnOG1