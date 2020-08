Η δολοφονία του πατέρα του Μάικλ Τζόρνταν επανήλθε στο προσκήνιο μέσα από το ντοκιμαντέρ του ESPN για την τελευταία σεζόν του σούπερ σταρ των Σικάγο Μπουλς, αλλά πλέον υπάρχει κι εξέλιξη.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα αμερικανικά δίκτυα, ο άνθρωπος που είχε παραδεχθεί το φόνο του Τζέιμς Τζόρνταν, ονόματι Λάρι Ντέμερι, ετοιμάζεται για την αποφυλάκισή του.

Μετά από δεκαετίες στη φυλακή για το φόνο του πατέρα του σούπερ σταρ του NBA το καλοκαίρι του 1993, ο δολοφόνος του αναμένεται να αφεθεί ελεύθερος τον Αύγουστο του 2023, οπότε και θα συμπληρωθούν 30 χρόνια από το έγκλημα.

