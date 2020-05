Η επιτυχία του ντοκιμαντέρ “The Last Dance” για τον Μάικλ Τζόρνταν και τους Σικάγο Μπουλς των 90s μπορεί να ήταν λίγο πολύ δεδομένη, αλλά οι μετρήσεις του Netflix έδειξαν πως καθήλωσε εκατομμύρια κόσμου έχοντας άνευ προηγουμένου τηλεθέαση.

Απίστευτα νούμερα τηλεθέασης έκανε το “Last Dance” τις 4 πρώτες εβδομάδες προβολής του στην πλατφόρμα του Netflix. Σύμφωνα με ανάρτηση της πλατφόρμας οι μετρήσεις που έγιναν μετά τις τέσσερις πρώτες εβδομάδες, δηλαδή, μέχρι και την προβολή του 8ου επεισοδίου θέλουν εκτός ΗΠΑ να έχουν παρακολουθήσει το ντοκιμαντέρ 23.8 εκατομμύρια νοικοκυριά (!) κάτι που σημαίνει ότι ο πραγματικός αριθμός τηλεθεατών μπορεί να είναι ακόμα και τριπλάσιος!

“Το 23 ήταν πάντα το τυχερό του νούμερο, 23.8 εκατομμύρια νοικοκυριά εκτός των ΗΠΑ παρακολούθησαν το “The Last Dance” μέσα στις τέσσερις πρώτες εβδομάδες”, αναφέρεται χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησης, που συνοδεύεται από το video με το τελευταίο σουτ του Μάικλ Τζόρνταν που έκρινε το πρωτάθλημα του ΝΒΑ το 1998.

23 was always his lucky number!



23.8 million households outside the US checked out The Last Dance in its first four weeks on Netflix pic.twitter.com/xS4GCR1uzU