Ξεκίνησε σήμερα (10/8) η πολυαναμενόμενη δίκη του Μπέντζαμιν Μεντί, με τον αμυντικό της Μάντσεστερ Σίτι να αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες για 8 βιασμούς, μια απόπειρα βιασμού και μια σεξουαλική επίθεση.

Στο δικαστήριο του Chester Crown εμφανίστηκε για σήμερα πρώτη φορά ο Μπέντζαμιν Μεντί, με τον Γάλλο αμυντικό να αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες για βιασμούς και σεξουαλική επίθεση.

Ο Γάλλος αμυντικός του οποίου η υπόθεση είχε συγκλονίσει τον χώρο της Premier League, συνεχίζει να αρνείται όλες τις κατηγορίες για τα αδικήματα που του προσάπτουν και έλαβαν χώρα την τριετία 2018-2021.

Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει 15 εβδομάδες, ενώ υπενθυμίζεται ότι ο Μεντί έχει τεθεί εκτός ομάδας από τους ”πολίτες” από τις 26 Αυγούστου 2021, τότε που άρχιζαν να βγαίνουν στο φως οι πρώτες καταγγελίες.

