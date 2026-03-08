Μεντιλίμπαρ: «Δεν ήμασταν αποτελεσματικοί στις φάσεις που δημιουργήσαμε, ευτυχώς ούτε ο ΠΑΟΚ»

Ο Ολυμπιακός υποδέχτηκε τον ΠΑΟΚ για την 24η αγωνιστική της Super League και το παιχνίδι ολοκληρώθηκε ισόπαλο χωρίς σκορ, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να τονίζει την αναποτελεσματικότητα της ομάδας του.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανέφερε ότι καμία ομάδα δεν είχε κλασικές ευκαιρίες στο παιχνίδι Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ, όμως οι Πειραιώτες είχαν τις περισσότερες, χωρίς ωστόσο να καταφέρνουν να βρίσκουν δίχτυα, όπως δήλωσε ο Ισπανός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα λόγια του Ισπανού προπονητή

«Εκείνοι ήταν πιο άμεσοι από εμάς, πιο μακρινές μπαλιές από εμάς. Εμείς θέλαμε να παίξουμε από πίσω, μας δυσκόλεψαν πολύ, μας πίεσαν πολύ. Καμία ομάδα δεν είχε κλασικές ευκαιρίες στο πρώτο μέρος, εμείς είχαμε περισσότερες ευκαιρίες στο δεύτερο μέρος. Δεν μπορέσαμε να είμαστε αποτελεσματικοί στις φάσεις που δημιουργήσαμε».

Για το τι έλειψε από την ομάδα και για τις παρεμβάσεις του από τον πάγκο: «Όταν βάζεις περισσότερους επιθετικογενείς παίκτες δεν σημαίνει ότι θα βάλεις γκολ, ίσως ρισκάρεις να δεχθείς κιόλας. Θέλαμε με τις αλλαγές μας να κάνουμε την ομάδα πιο πιεστική.

Και του ΠΑΟΚ οι αλλαγές είχαν την ίδια πρόθεση και οι δύο ομάδες προσπάθησαν περισσότερο από τις αλλαγές και έπειτα. Ευτυχώς ούτε εκείνοι ήταν αποτελεσματικοί στις ευκαιρίες τους όπως εμείς».