Μεντιλίμπαρ: «Είμαι θυμωμένος για τα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού, να είμαστε ο εαυτός μας με τον ΠΑΟΚ»

Ο Ολυμπιακός πέρασε με 2-1 από την έδρα του Πανσερραϊκού, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να έχει κάποια παράπονα για την απόδοση των παικτών του, στα τελευταία λεπτά του αγώνα, χρονική περίοδος που δέχθηκε και το γκολ των γηπεδούχων.

Στις δηλώσεις του στη NOVA μετά το τέλος του αγώνα με τον Πανσερραϊκό (1-2), ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σημείωσε πως δεν θέλει να σταθεί σε κάποιον παίκτη του Ολυμπιακού ξεχωριστά, αλλά στην απόδοση των τελευταίων λεπτών, όπου οι ερυθρόλευκοι έπαιξε παθητικά και όχι επιθετικά.

«Η αλήθεια είναι πως σήμερα σκοράραμε δύο γκολ. Κυριαρχήσαμε στο πρώτο ημίχρονο αλλά δυσκολευτήκαμε να σκοράρουμε. Δεν στέκομαι σε ποιον τα έβαλε, ούτε ποιος τα έφτιαξε αλλά στέκομαι σε ποιον ρίσκαρε. Δεν μου άρεσε καθόλου η εικόνα στα τελευταία λεπτά, πρέπει να παίζουμε επιθετικά και όχι παθητικά», απάντησε αρχικά για το αν ο Ζέλσον ή ο Ελ Κααμπί ήταν ο MVP.

Για το ερχόμενο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ είπε: «Πρέπει να δούμε το παιχνίδι όπως όλα τα υπόλοιπα, να μην κάνουμε καινούργια πράγματα που δεν μας βγαίνουν. Γνωρίζουμε πως ο αντίπαλος είναι πολύ δυνατός, πρέπει να τον πιέσουμε ψηλά, να παίξουμε το ποδόσφαιρό μας και να κυριαρχήσουμε».