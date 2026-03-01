Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός 1-2: Ο Ελ Κααμπί έσπασε το «μπλόκο» στις Σέρρες

Ο Πανσερραϊκός και ο τερματοφύλακάς του προσπάθησαν να γίνουν ένα αξεπέραστο εμπόδιο μέσα στην έδρα τους, αλλά ο Ολυμπιακός έφτασε στη νίκη (1-2) με ισάριθμα γκολ του Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Μείωσαν στο 82′ οι γηπεδούχοι με τον Μάρκο.

Ο Ολυμπιακός πήρε αυτό το απαιτητικό εκτός έδρας “τρίποντο¨και έφτασε τους 52 βαθμούς στη Super League, με τον Πανσερραϊκό να κρατάει την μαχητική του εμφάνιση αλλά να παραμένει στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα (12 βαθμοί).

Το live του αγώνα

Η αναμέτρηση…

Ο Ολυμπιακός έχει την κατοχή της μπάλας από τα πρώτα λεπτά του αγώνα, πλησιάζοντας απειλητικά την εστία του Πανσερραϊκού, με τον Τινάλι να έχει αρκετή δουλειά. Οι γηπεδούχοι έπαιξαν… φουλ άμυνα και είδαν τον πορτιέρε τους να βγάζει στο 20′ με δυσκολία την κεφαλιά του Τσικίνιο.

Από το 30′ και μετά, ο Πανσερραϊκός κατάφερε να ρίξει το ρυθμό του αγώνα, χωρίς όμως να μπορέσει να γίνει πιεστικός, προς τα καρέ του Τζολάκη. Ο Ολυμπιακός ήταν αυτός που πλησίασε και πάλι στο γκολ στο 35′, με το πλασέ του Αντρε Λουίζ από τη μικρή περιοχή -από σέντρα του Μπρούνο- να στέλνει την μπάλα για λίγο άουτ, πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους, ο Ολυμπιακός έπαιξε αποκλειστικά από την αριστερή του πτέρυγα κάτι που φάνηκε και στο 43′. Από νέα καλή σέντρα του Μπρούνο, ο Βόλνεϊ πρόλαβε και έδιωξε στο πρώτο δοκάρι προ του Ελ Κααμπί. Στην τελευταία καλή στιγμή του ματς, στο 45+3′. ο Τοναλίνι έδιωξε με δυσκολία την κεφαλιά του Κοστίνια, μετά από κόρνερ.

Με την έναρξη της επανάληψης, οι δυο ομάδες προχώρησαν σε αλλαγές. Καρασαλίδης και Μπρουκς αντικατέστησαν Βόλνεϊ και Ίβαν για τον Πανσερραϊκό και Μουζακίτης – Ροντινέι μπήκαν στις θέσεις των Σιπιόνι και Κοστίνια για τον Ολυμπιακό. Στο 47′ οι ερυθρόλευκοι σκόραραν με τον Ελ Κααμπί, αλλά ο Μαροκινός ήταν αρκετά εκτεθειμένος και το τέρμα ακυρώθηκε σωστά για οφσάιντ. Τρία λεπτά μετά, ο Τονάλι απέκρουσε τη νέα προσπάθεια του φορ των Πειραιωτών. Στο 49′ ο Τιναλίνι είπε “όχι” με τα πόδια, σε σουτ του Τσινίκιο. Το γήπεδο είχε… κατηφορίσει υπέρ των Πειραιωτών!

Ο Ολυμπιακός συνέχισε να πιέζει για να ανοίξει το σκορ και το κατάφερε στο 60′. Ο Ροντινέι έκανε το γέμισμα από τα δεξιά, η μπάλα πέρασε από τον Μαρτίνς, ο Ελ Κααμπί πήρε την κεφαλιά και έκανε το 0-1.

Δέκα λεπτά μετά, Οι Πειραιώτες “καθάρισαν” το ματς. Σε φάση με γρήγορη μετάβαση, ο Μάρτινς έβγαλε ασίστ πάρε-βάλε με το εξωτερικό του δεξιού του ποδιού και ο Ελ Κααμπί έκανε το 0-2 και σημείωσε το 15ο γκολ του στο φετινό πρωτάθλημα!

Με το ματς να οδεύει στο φινάλε του, ο Πανσερραϊκός βγήκε στον επίθεση. Στο 81′ ο Μπρουκς έκανε το σουτ εκτός περιοχής, με τον Τζολάκη να υψώνει το χέρι του και να διώχνει σε κόρνερ. Ένα λεπτό μετά, ο Μπρουκς έκανε από δεξιά το γύρισμα στην “καρδιά” της περιοχής, ο Ντε Μάρκο έκανε το σουτ, με την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα.

Αυτή ήταν όμως και η τελευταία καλή τους στιγμή στο ματς. Ο Ολυμπιακός δεν επέτρεψε να απειληθεί ξανά και έφτασε… σβηστά στη λήξη του αγώνα.