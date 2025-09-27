Μεντιλίμπαρ: «Ο Λεβαδειακός ήταν ο πιο δύσκολος αντίπαλος που έχουμε αντιμετωπίσει μέχρι στιγμής»

Ο Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη τύπου της νικηφόρας αναμέτρησης για τον Ολυμπιακό με τον Λεβαδειακό με 3-2 εκθείασε την ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου.

«Ο Λεβαδειακός ήταν καλός και είναι μία δυνατή ομάδα, μας ισοφάρισε δύο φορές και μας δυσκόλεψε μέχρι το τέλος. Δεν είναι εύκολο να παίξει κάποια ομάδα έτσι εδώ και νομίζω πως από τα μέχρι τώρα ματς της σεζόν ήταν ο πιο δύσκολος αντίπαλος» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μεντιλίμπαρ.

Αυτή η δήλωση έχει πολύ ενδιαφέρον , μιας και οι «ερυθρόλευκοι» έχουν αντιμετωπίσει και τον Παναθηναϊκό για την Super League, αλλά και την Πάφο για το Champions League τη φετινή σεζόν.