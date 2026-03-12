Μεντιλίμπαρ: «Πρέπει να βρούμε τον εαυτό μας, με αποφασιστικότητα θα έρθουν τα γκολ»

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ για την 25η αγωνιστική της Super League (14/03/26, 17:00) με στόχο την επιστροφή στις νίκες και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τόνισε ότι η ομάδα του πρέπει να βρει τον εαυτό της.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναφέρθηκε και στα γενέθλια των 101 χρόνων του Ολυμπιακού και τόνισε ότι η ομάδα του θα δώσει μάχες για να κατακτήσει το πρωτάθλημα που τόσο επιθυμεί. «Είμαστε όλοι εδώ ενωμένοι και θέλουμε να συνεχίσει να μας στηρίζει ο κόσμος μας για να πετύχουμε τον στόχο μας», είπε χαρακτηριστικά ο Ισπανός προπονητής.

Αναλυτικά τα λόγια του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

Το μήνυμα του για τα 101 γενέθλια του συλλόγου: «Όλοι έχουμε φιλοδοξίες και την προσδοκία να κερδίσουμε πολύ μεγάλα πράγματα και να δώσουμε τη μάχη μας για πολύ μεγάλους τίτλους. Όπως κερδίσαμε το ευρωπαϊκό κύπελλο, έτσι θέλουμε να συνεχίσουμε.

Φέτος θέλουμε να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα και θα δώσουμε μεγάλες μάχες κόντρα σε ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Είμαστε όλοι εδώ ενωμένοι και θέλουμε να συνεχίσει να μας στηρίζει ο κόσμος μας για να πετύχουμε τον στόχο μας».

Για τη μάχη του τίτλου: «Σίγουρα πρέπει να βελτιώσουμε πράγματα και το κυριότερο είναι πως πρέπει να βρούμε τον εαυτό μας. Να είμαστε αυτοί που έχουμε αποδείξει πως μπορούμε να είμαστε. Το οποίο είναι να είμαστε περισσότεροι επιθετικοί, περισσότερο αποφασιστικοί, να κάνουμε καλύτερες σέντρες και να ανεβάζουμε περισσότερους παίκτες στην αντίπαλη περιοχή για να έρθει το γκολ.

Η αλήθεια είναι πως σκοράρουμε δύσκολα, αλλά δεν είναι αυτό καθαυτό το πρόβλημα. Για να έρθει το γκολ πρέπει να βελτιώσεις την επιθετικότητα και την αποφασιστικότητα σου».

Για το παιχνίδι με τον ΟΦΗ: «Περιμένω ένα απαιτητικό και καλό ποιοτικά παιχνίδι. Ο αντίπαλος μας έχει τα δικά του κίνητρα καθώς θέλουν να τερματίσουν στην πρώτη οχτάδα και εμείς πρέπει να είμαστε επιθετικοί και να έχουμε ουσία. Διαφορετικά τα πράγματα θα είναι δύσκολα».