Μεντιλίμπαρ: Σκεφτόμαστε πολλές αλλαγές κόντρα στον Βόλο

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δήλωσε ενόψει του ματς με τον Βόλο ότι σκέφτεται πολλές αλλαγές στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού σε αυτό το ματς.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Βόλο το απόγευμα του Σαββάτου (24/1/2026, 17:00), με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να αναμένεται να προχωρήσει σε εκτεταμένο ροτέισον, προκειμένου να φρεσκάρει την ομάδα του ενόψει και του κομβικού αγώνα με τον Άγιαξ που ακολουθεί για το Champions League.

Όσα δήλωσε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην COSMOTE TV

Για το πόση ενέργεια υπάρχει στην ομάδα του μετά την υπερπροσπάθεια της Τρίτης: “Όσοι αγωνίστηκαν κόντρα στην Λεβερκούζεν έκαναν πολύ μεγάλη προσπάθεια, ωστόσο έχουμε πολλούς παίκτες ακόμα που δεν έπαιξαν στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Έχουμε ένα μεγάλο ρόστερ και δεν θα έχουμε πρόβλημα γιατί σκεφτόμαστε να κάνουμε πολλές αλλαγές κόντρα στον Βόλο“.

Για το πόσο εύκολο είναι να πείσει τους παίκτες να μην σκέφτονται το ματς με τον Άγιαξ: “Δεν είναι εύκολο να συγκεντρωθούμε στο ματς με τον Βόλο, όμως είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε. Είναι η δουλειά και είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε, γιατί δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να χαθεί ένα παιχνίδι λόγω έλλειψης συγκέντρωσης. Όσο σημαντικό κι αν είναι το παιχνίδι με τον Άγιαξ, εμείς αυτή τη στιγμή πρέπει να έχουμε την προσοχή μας στον Βόλο‘.

Για το αν το ματς με τον Βόλο μπορεί να είναι μια ευκαιρία για παίκτες που δεν έχουν πολύ χρόνο συμμετοχής έως τώρα: “Υπάρχουν παιχνίδια κάθε τρεις μέρες και είναι φυσιολογικό να χρειαστούμε όλους τους ποδοσφαιριστές μας και ελπίζουμε όλοι παίκτες, που θα πάρουν χρόνο συμμετοχής και που δεν έχουν παίξει πολύ στα τελευταία παιχνίδια, να σταθούν στο ύψος των απαιτήσεων και να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν“.

Για το αν έχει προβλήματα τραυματισμών: “Δεν έχουμε προβλήματα, με την έννοια πως δεν έχουμε κάποιον τραυματία. Έχουμε όμως παίκτες που δεν έχουν ακόμα αποκατασταθεί στο 100% από το προηγούμενο παιχνίδι“.