Το μέλλον του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο της Φενέρμπαχτσε αναμένεται να κριθεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα όταν ο Σέρβος τεχνικός θα βρεθεί στην Κωνσταντινούπολη ώστε να συναντηθεί με τους ιθύνοντες της τουρκικής ομάδας.

Ώρα… μηδέν στη Φενέρμπαχτσε αναφορικά με το τι μέλλει γενέσθαι με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα “basketfaul.com” ο Σέρβος προπονητής θα μεταβεί άμεσα στην Κωνσταντινούπολη ώστε να συναντηθεί με την ομάδα και να παρθούν αποφάσεις για τη συνεργασία τους.

Το ραντεβού είναι πολλυ πιθανό να πραγματοποιηθεί ακόμα και την Δευτέρα (15/6) ενώ ο Ιταλός δημοσιογράφος, Εμιλιάνο Καρσία ανέφερε σε ανάρτησή του πως οι δύο πλευρές δεν έχουν συζητήσει ακόμη για το μέλλον και τα οικονομικά δεδομένα, ενώ αποκάλυψε πως η Φενέρ φέρεται να πρόσφερε ιδιωτικό τζετ στον Ζοτς για να μεταβεί από το Βελιγράδι στην Κωνσταντινούπολη, αλλά εκείνος αρνήθηκε και θα ταξιδέψει με την πτήση της γραμμής.

