Ο Λιονέλ Μέσι μένει αναγκαστικά στην Μπαρτσελόνα. Αυτό δήλωσε επίσημα ο Αργεντινός σούπερσταρ, ο οποίος “έσπασε” τη σιωπή του.

Ο Λιονέλ Μέσι ανακοίνωσε επίσημα ότι θα παραμείνει στην Μπαρτσελόνα μέχρι το καλοκαίρι του 2021, όταν κι εκπνέει το συμβόλαιο του. Ο Αργεντινός σούπερσταρ θα μείνει με το… ζόρι στη Βαρκελώνη, καθώς δεν είναι ευτυχισμένος πλέον στους “μπλαουγκράνα”.

Η ρήτρα αποδέσμευσης των 700 εκατομμυρίων ευρώ δεν γινόταν να προσπεραστεί κι έτσι η φημολογούμενη συμφωνία του με την Μάντσεστερ Σίτι δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ.

Ο Μέσι, σε βίντεο που ανέβασε στα social media, ανακοίνωσε ότι μένει στην Μπαρτσελόνα, αλλά αναγκαστικά, καθώς δεν θέλει να μπει σε μία νομική αντιδικία με το κλαμπ.

«Δεν είμαι ευτυχισμένος στην Μπαρτσελόνα. Ήθελα να φύγω τώρα, κάτι για το οποίο ενημέρωσα την διοίκηση. Ωστόσο, αυτή δεν μου επέτρεψε να φύγω με κανέναν τρόπο. Ως εκ τούτου θα μείνω μόνο για μην μπω σε μία νομική αντιδικία με το κλαμπ. Το γεγονός ότι η ηγεσία της Μπαρτσελόνα βρίσκεται στα χέρια του Μπαρτομέου είναι μία αληθινή καταστροφή», τόνισε μεταξύ άλλων.

