Μέσι σε Ινιέστα: Θα λείψεις στο ποδόσφαιρο, είσαι φαινόμενο

Ο Αντρές Ινιέστα αποτέλεσε έναν από τους καλύτερους συμπαίκτες του Λιονέλ Μέσι, με τους δύο “μάγους” να οδηγούν την Μπαρτσελόνα στην κορυφή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.

Ο Αντρές Ινιέστα ολοκλήρωσε την ποδοσφαιρική του καριέρα και ο Λιονέλ Μέσι δεν θα μπορούσε να μην αποχαιρετήσει τον φίλο του και πρώην συμπαίκτη του στην Μπαρτσελόνα.

Οι δύο ποδοσφαιριστές αγωνίστηκαν μαζί στους Καταλανούς για 13 χρόνια, με τον Αργεντινό σούπερ σταρ να στέλνει το δικό του μήνυμα στον 40χρονο Ισπανό με story στο Instagram.

Lionel Messi to Andres Iniesta: “One of the teammates with the most magic and one of those I enjoyed playing with the most. The ball is going to miss you, and so will all of us. I wish you the best always, you’re a phenomenon.” pic.twitter.com/A8SygrMm0n