Μίλαν – Ίντερ 1-0: Ο Εστουπινάν έκρινε το ντέρμπι της πόλης και οι «ροσονέρι» έιναι στο -7 από την κορυφή

Η Μίλαν κέρδισε 1-0 την Ίντερ στο ντέρμπι του Μιλάνου για την 28η αγωνιστική της Serie A και πλησίασε στους 7 βαθμούς από την ομάδα του Κίβου που είναι στην κορυφή.

Ο Εστουπινάν στο 35′ ήταν αυτός που έκανε τη διαφορά στην αναμέτρηση με το γκολ του, μετά από την ασίστ του Φοφανά και χάρισε τους τρεις βαθμούς στη Μίλαν. Η Ίντερ προσπάθησε να αντιδράσει, όμως η άμυνα των «ροσονέρι» στάθηκε στο ύψος της και κράτησε ανέπαφη την εστίας της.

Η Ίντερ είχε να χάσει από το Νοέμβριο και πάλι από τη Μίλαν, κάτι που αποδεικνύει ότι η ομάδα του Αλέγκρι έχει βρει τον τρόπο κόντρα στην συμπολίτισσα.

Η Μίλαν παραμένει στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας της Serie A με 60 βαθμούς και μείωσε τη διαφορά από την πρωτοπόρο Ίντερ που έχει 67 βαθμούς.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 28ης αγωνιστικής

Νάπολι – Τορίνο 2-1

Κάλιαρι – Κόμο 1-2

Αταλάντα – Ουντινέζε 2-2

Γιουβέντους – Πίζα 4-0

Λέτσε – Κρεμονέζε 2-1

Μπολόνια – Βερόνα 1-2

Φιορεντίνα – Πάρμα 0-0

Τζένοα – Ρόμα 2-1

Μίλαν – Ίντερ 1-0

9/3 21:45 Λάτσιο – Σασουόλο