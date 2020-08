Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα της Μίλαν για ακόμα ένα χρόνο, καθώς συμφώνησε σε όλα με τους “ροσονέρι” για την παραμονή του στην ομάδα.

Το σίριαλ είχε αίσιο τέλος για την Μίλαν και τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, καθώς οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια και θα συνεχίσουν την κοινή πορεία τους ως το καλοκαίρι του 2021. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Ιταλός δημοσιογράφος, Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, ο 38χρονος Σουηδός επιθετικός αναμένεται να γίνει κατά 7.000.000 ευρώ πλουσιότερος, με τις υπογραφές που θα επικυρώσουν τη συμφωνία να αναμένεται να “πέσουν” τις επόμενες ώρες.

Zlatan @Ibra_official renewed his contract with @acmilan till 2021, deal done @SkySportsNews