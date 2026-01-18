Μίλαν – Λέτσε 1-0: Ο Φίλκρουγκ ήρθε από τον πάγκο και χάρισε τη νίκη στους ροσονέρι

Η Μίλαν πανηγύρισε τη δεύτερη σερί νίκη της στη Serie A και παραμένει στο «κυνήγι» του τίτλου και της πρωτοπόρου Ίντερ.

Οι «ροσονέρι» επιβλήθηκαν με 1-0 της Λέτσε, για την 21η αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος και παρέμειναν στο -3 από τους «νερατζούρι».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στον αντίποδα, οι φιλοξενούμενοι παρέμειναν στη ζώνη του υποβιβασμού, μένοντας για έκτη αγωνιστική μακριά από το «τρίποντο» (μετρούν 5 ήττες και 1 ισοπαλία).

Μοναδικός σκόρερ της αναμέτρησης ήταν ο Φίλκρουγκ, ο οποίος ήρθε από τον πάγκο και στο 76ο λεπτό βρήκε δίχτυα και χάρισε το «χρυσό τρίποντο» στους Μιλανέζους.

Τα αποτελέσματα της 21ης αγωνιστικής

Πίζα-Αταλάντα 1-1

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

(87′ Ντουροσίμνι – 83′ Κρστόβιτς)

Ουντινέζε-Ίντερ 0-1

(20′ Μαρτίνες)

Νάπολι-Σασουόλο 1-0

(7′ Λομπότκα)

Κάλιαρι-Γιουβέντους 1-0

(65′ Ματσιτέλι)

Πάρμα-Τζένοα 0-0

Μπολόνια-Φιορεντίνα 1-2

(88′ Φαμπιλάν – 19′ Μαντράγκορα, 45′ Πίκολι)

Τορίνο-Ρόμα 0-2

(26′ Μάλεν, 72′ Ντιμπάλα)

Μίλαν-Λέτσε 1-0

(76′ Φίλκρουγκ)

Κρεμονέζε-Βερόνα 19/01

Λάτσιο-Κόμο 19/01

Βαθμολογία (σε 21 αγώνες)

Ίντερ 49

Μίλαν 46

Νάπολι 43

Ρόμα 42

Γιουβέντους 39

Κόμο 34 -20αγ.

Αταλάντα 32

Μπολόνια 30

Λάτσιο 28 -20αγ.

Ουντινέζε 26

Σασουόλο 23

Τορίνο 23

Κρεμονέζε 22 -20αγ.

Πάρμα 22 -20αγ.

Κάλιαρι 22

Τζένοα 19 -20αγ.

Λέτσε 17

Φιορεντίνα 17

Πίζα 14

Βερόνα 13 -20αγ.