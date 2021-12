Οι Μιλγουόκι Μπακς ενίσχυσαν το ρόστερ τους με έναν από τους κορυφαίους σέντερ του NBA, πριν μερικά χρόνια, τον ΝτεΜάρκους Κάζινς, ο οποίος και έκανε την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα και ετοιμάζεται για ντεμπούτο κόντρα στους Σάρλοτ Χόρνετς.

Ο “Boogie”, που εξαιτίας τραυματισμών “έπεσε” από το επίπεδο του All Star, έκανε έτσι και τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης των “ελαφιών” και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του. Ταυτόχρονα μίλησε για την… επανασύνδεσή του με τον Τζρου Χόλιντεϊ (ήταν συμπαίκτες στη Νέα Ορλεάνη), αλλά και για το ρόλο του δίπλα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

«Ήμουν σπίτι και περίμενα την ευκαιρία μου. Οι Μπακς δεν είχαν θέση στο ρόστερ, αλλά κινήθηκαν γρήγορα και φτάσαμε σε συμφωνία. Τώρα είμαι εδώ. Είμαι ενθουσιασμένος. Όλα έγιναν γρήγορα. Ετοιμαζόμουν για τις διακοπές, αλλά όλα δούλεψαν τέλεια. Είμαι ευγνώμων και ενθουσιασμένος που θα παίξω στους Μπακς».

Για τον Τζρου Χόλιντεϊ: «Την τελευταία φορά που έπαιξα μαζί του είχαμε καλή ομάδα και ο Τζρου είναι πολύ ταλαντούχος. Ενθουσιασμένος που θα τον έχω ξανά στο πλευρό μου. Την τελευταία φορά που συνργαστήκαμε, είχαμε μια πολύ καλή σεζόν».

Για το πως θα αγωνιστεί δίπλα στον Αντετοκούνμπο: «Όταν ο Γιάννης βρίσκεται στο παρκέ, θα πρέπει να κάνουμε στην άκρη. Θα παίξω δίπλα σε ένα παίκτη με τόσο μεγάλο ταλέντο».

“Being able to team up again with Jrue. We had a great thing going in New Orleans.” pic.twitter.com/rB2FiYQ2mB