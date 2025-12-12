Μιλγουόκι Μπακς: Επιμένουν στις ΗΠΑ ότι τα «ελάφια» εξετάζουν το ενδεχόμενο ανταλλαγής για τον Ζακ Λαβίν

Οι Σακραμέντο Κινγκς ετοιμάζονται να ολική “αναδόμηση” της ομάδας και ο Ζακ Λαβίν είναι ένας από τους παίκτες που φαίνεται ότι θα αποχωρήσει, με τους Μιλγουόκι Μπακς να παραμένουν στο “κάδρο” για την απόκτησή του.

Το πολύ “βαρύ” συμβόλαιο του Ζακ Λαβίν κάνει δύσκολη την ανταλλαγή του από τους Σακραμέντο Κινγκς, αλλά στις ΗΠΑ επιμένουν ότι οι Μιλγουόκι Μπακς εξετάζουν σοβαρά την περίπτωσή του.

Τα “ελάφια” δεν έχουν πολλά assets για τον Αμερικανό γκαρντ και θα πρέπει να παραχωρήσουν σίγουρα τους Κούζμα και Πόρτις ως ανταλλάγματα, αλλά ο Σαμ Αμίκ του Athletic υποστηρίζει σε νέο σχετικό δημοσίευμα, ότι η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο αναζητά τη φόρμουλα για την απόκτησή του. Οι Μιλγουόκι Μπακς είναι δεδομένο ότι θα κάνουν τα πάντα για να πλαισιώσουν τον “Greek Freak” και να τον κρατήσουν στην ομάδα, αλλά μένει να φανεί αν μπορούν με κάποιο τρόπο να συμπληρώσουν το εν λόγω trade.