Αθλητικά

Μιλγουόκι Μπακς: Η κίνηση που «φούντωσε» τα σενάρια για ανταλλαγή του Ζακ Λαβίν με τον Κάιλ Κούζμα

Μία επιχειρηματική επιλογή του Κάιλ Κούζμα έφερε δημοσιεύματα για ανταλλαγή στις ΗΠΑ
Ο Λαβίν με τη φανέλα των Κινγκς
Ο Λαβίν με τη φανέλα των Κινγκς/ Reuters / Kamil Krzaczynski-Imagn Images

Οι Μιλγουόκι Μπακς δεν έχουν ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο τη σεζόν στο NBA και τα σενάρια για ανταλλαγές έχουν ήδη ξεκινήσει, με ένα εξωαγωνιστικό ρεπορτάζ να “φουντώνει” τις φήμες για απόκτηση του Ζακ Λαβίν από τους Σακραμέντο Κινγκς.

Σύμφωνα με το hoopshype.com, ο Κάιλ Κούζμα των Μιλγουόκι Μπακς, επένδυσε σε μία ομάδα βόλεϊ γυναικών μαζί με τον πρόεδρο των Σακραμέντο Κινγκς, Βιβέκ Ραναντιβέ, γεγονός που θα μπορούσε να σηματοδοτήσει και την ανταλλαγή του με τον Ζακ Λαβίν στους Μιλγουόκι Μπακς.

Το υπέρογκο συμβόλαιο του Ζακ Λαβίν θα πρέπει να “ματσαριστεί” δεδομένα με αυτό του Κάιλ Κούζμα και του Μπόμπι Πόρτις στα “ελάφια”, τα οποία θα χρειαστεί πιθανότατα να δώσουν και κάποιο ντραφτ πικ στους “Βασιλιάδες” για να αποκτήσουν το μεγάλο αστέρι τους.

Η ομάδα του Σακραμέντο οδεύει πάντως προς… διάλυση, για να ξεκινήσει από την αρχή το “χτίσιμο” της ομάδας και όλοι οι παίκτες της θεωρούνται διαθέσιμοι.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
125
118
92
84
81
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo