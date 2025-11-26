Μιλγουόκι Μπακς: Η κίνηση που «φούντωσε» τα σενάρια για ανταλλαγή του Ζακ Λαβίν με τον Κάιλ Κούζμα

Οι Μιλγουόκι Μπακς δεν έχουν ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο τη σεζόν στο NBA και τα σενάρια για ανταλλαγές έχουν ήδη ξεκινήσει, με ένα εξωαγωνιστικό ρεπορτάζ να “φουντώνει” τις φήμες για απόκτηση του Ζακ Λαβίν από τους Σακραμέντο Κινγκς.

Σύμφωνα με το hoopshype.com, ο Κάιλ Κούζμα των Μιλγουόκι Μπακς, επένδυσε σε μία ομάδα βόλεϊ γυναικών μαζί με τον πρόεδρο των Σακραμέντο Κινγκς, Βιβέκ Ραναντιβέ, γεγονός που θα μπορούσε να σηματοδοτήσει και την ανταλλαγή του με τον Ζακ Λαβίν στους Μιλγουόκι Μπακς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το υπέρογκο συμβόλαιο του Ζακ Λαβίν θα πρέπει να “ματσαριστεί” δεδομένα με αυτό του Κάιλ Κούζμα και του Μπόμπι Πόρτις στα “ελάφια”, τα οποία θα χρειαστεί πιθανότατα να δώσουν και κάποιο ντραφτ πικ στους “Βασιλιάδες” για να αποκτήσουν το μεγάλο αστέρι τους.

Η ομάδα του Σακραμέντο οδεύει πάντως προς… διάλυση, για να ξεκινήσει από την αρχή το “χτίσιμο” της ομάδας και όλοι οι παίκτες της θεωρούνται διαθέσιμοι.