Η ώρα για την επιστροφή του Κρις Μίντλετον στους Μιλγουόκι Μπακς έφθασε, αφού ο All Star του NBA, αναμένεται να αγωνιστεί για πρώτη φορά φέτος, στο παιχνίδι με τους Λος Άντζελες Λέικερς.

Ο… διόσκουρος του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς έχασε πέρυσι τα play off με τους Μπόστον Σέλτικς λόγω τραυματισμού, ενώ στη συνέχεια έκανε και επέμβαση στο χέρι, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός και στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν.

Τα “ελάφια” τα κατάφεραν αρκετά καλά και χωρίς αυτόν, εξαιτίας του εκπληκτικού Γιάννη Αντετοκούνμπο, αλλά η επάνοδος του Μίντλετον θα δώσει νέα δυναμική στην ομάδα. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ στις ΗΠΑ λοιπόν, ο Μίντλετον θα αγωνιστεί για πρώτη φορά φέτος, τα ξημερώματα του Σαββάτου (03/12) στο παιχνίδι με τους Λος Άντζελες Λέικερς.

ESPN Sources: Milwaukee Bucks All-Star forward Khris Middleton plans to make his season debut vs. the Los Angeles Lakers on Friday (ESPN, 7:30 PM ET). Middleton has been recovering from July surgery on his left wrist. The Bucks are 15-5, second in the East.