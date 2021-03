Οι Μιλγουόκι Μπακς απέκτησαν τον Τι Τζέι Πάρκερ από τους Χιούστον Ρόκετς και ετοιμάζονται να προχωρήσουν σε μία ακόμη μετεγγραφή γνωστού παίκτη, για να καλύψουν το κενό του Ντι Τζέι Όγκουστιν.

Ο Αμερικανός γκαρντ προσέφερε ελάχιστα τη φετινή σεζόν, αλλά χρειάζεται οπωσδήποτε και ένα δεύτερο πλέι μέικερ στα “ελάφια” πίσω από τον Τζρου Χόλιντεϊ, ο οποίος δεν αποκλείεται να είναι ο Αϊζάια Τόμας.

Ο πρώην σούπερ σταρ των Μπόστον Σέλτικς έχει “χτυπηθεί” τα τελευταία χρόνια από τραυματισμούς και έχει μείνει εκτός NBA από την περασμένη σεζόν, παρότι είναι μόλις 32 ετών. Συμμετείχε όμως πρόσφατα στην Team Usa κι έδειξε σε καλή κατάσταση, γεγονός που τον έβαλε στο ραντάρ τόσο της ομάδας του Γιάννη Αντετοκούνμπο, όσο και των Λος Άντζελες Λέικερς, όπως αναφέρουν τα αμερικανικά ΜΜΕ.

Η απόκτησή του από τους Μπακς πάντως, αναμένεται να αποτελέσει αναβάθμιση στη θέση, ενώ και το συμβόλαιό του θα είναι το μίνιμουμ για τους βετεράνους, με αποτέλεσμα να μη δημιουργεί πρόβλημα στο salary cup της ομάδας.

Report: Lakers and Bucks ‘are among the teams to watch’ for Isaiah Thomas https://t.co/VEjUO8GLKg