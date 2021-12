Ανήμερα των 27ων γενεθλίων του, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο «έσπρωξε» τους Μιλγουόκι Μπακς στην εντός έδρας νίκη επί των Κλίβελαντ Καβαλίερς (112-104).)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέστρεψε στη… δράση μετά από απουσία δύο αγώνων, λόγω ενοχλήσεις στην δεξιά γάμπα και βοήθησε τους Μπακς να ανεβάσουν το ρεκόρ τους στο 16-9, ρίχνοντας παράλληλα τους Κλίβελαντ Καβαλίερς στο 13-12.

Ο «Greek Freak» πέτυχε 27 πόντους (με 6/16 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 6/7 βολές), ενώ είχε ακόμα 12 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 τρομερή τάπα, 3 λάθη και 4 φάουλ σε 27 λεπτά συμμετοχής. Μάλιστα, τους από τους 15 πόντους, τους έβαλε στην τέταρτη περίοδο.

Ο Κρις Μίντλετον, από την πλευρά του, πρόσθεσε 21 πόντους και 8 ασίστ, ενώ ο Τζρου Χόλιντεϊ έφτασε κοντά στο triple-double με 20 πόντους, 7 ριμπάουντ, 8 ασίστ και 2 κλεψίματα.

Σημαντική βοήθεια από τον πάγκο προσέφεραν ο Πατ Κόνατον, ο ΝτεΜάρκους Κάζινς και ο Τζαβόντε Σμαρτ. Δεν έπαιξε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, ενώ εκτός ήταν για άλλο ματς οι ΝτιΒιντσέντζο, Οτζελέγε και Λόπεζ.

Από τους Καβαλίερς ξεχώρισε Τζάρετ Άλεν με 25 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ ο Λάουρι Μάρκανεν είχε 20 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Bucks earn their 10th win in 11 games vs. Cavs. pic.twitter.com/inAHH2lRqK