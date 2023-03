Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα χάσει τελικά το παιχνίδι των Μιλγουόκι Μπακς με τους Μπρούκλιν Νετς στο NBA, καθώς φαίνεται ότι πονάει ξανά στο χέρι, το οποίο είχε τραυματίσει πριν τη διακοπή για το All Star Game.

Στο νέο ιατρικό δελτίο των Μιλγουόκι Μπακς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναφέρεται στους απόντες, μαζί με τον Γκόραν Ντράγκιτς, που δεν θα κάνει ακόμα ντεμπούτο με τα “ελάφια” και τον σταθερά τραυματία τον τελευταίο καιρό, Γουέσλι Μάθιους.

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι ο “Greek Freak” αναμενόταν να αγωνιστεί κανονικά κόντρα στους Νετς, μετά την ξεκούρασή του κόντρα στους Ορλάντο Μάτζικ. Αντίθετα, θα επιστρέψει ο Τζρου Χόλιντεϊ, που έμεινε επίσης εκτός, κόντρα στους “μάγους”.

