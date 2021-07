Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θα αγωνιστεί τελικά ούτε στο 6ο παιχνίδι της σειράς των τελικών της Ανατολικής Περιφέρειας του NBA, μετά τον τραυματισμό του στο γόνατο, παρότι είχε δηλωθεί αρχικά ως αμφίβολος.

Ο “Greek Freak” αποχώρησε κατά τη διάρκεια του 4ου αγώνα με τους Ατλάντα Χοκς και παρότι γλίτωσε τα χειρότερα, έμεινε εκτός ομάδας στο προηγούμενο ματς, όπου και τα “ελάφια” έκαναν το 3-2 και βρέθηκαν μία νίκη από τους τελικούς του NBA.

Έδωσαν έτσι το περιθώριο στον Αντετοκούνμπο να μην αγωνιστεί ούτε στο σημερινό παιχνίδι στην Ατλάντα (στις 3:30 τα ξημερώματα), με τους Μιλγουόκι Μπακς να ελπίζουν ότι θα προκριθούν και χωρίς αυτόν, ώστε να τον έχουν στη διάθεσή τους στις “μάχες” για τον τίτλο κόντρα στους Φοίνιξ Σανς.

Την ώρα που η επιστροφή του Αντετοκούνμποι αργεί πάντως, είναι άγνωστο ακόμη τι θα συμβεί και στην απέναντι πλευρά, με τον Τράε Γιανγκ να παραμένει αμφίβολος για το Game 6 και τη συμμετοχή του να κρίνεται την τελευταία στιγμή.

