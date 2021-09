Οι Μιλγουόκι Μπακς έχουν συμπληρώσει τα μεγάλα “κομμάτια” του ρόστερ τους και δείχνουν ενισχυμένοι ενόψει της νέας σεζόν, αλλά απομένουν και κάποιες “τρύπες” στο “βάθος” του πάγκου τους.

Τα “ελάφια” έχουν ακόμη… ανοιχτά τα δύο two way συμβόλαιά τους και το ένα από αυτά αναμένεται να διεκδικήσει κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας τους, ο Τρέμοντ Γουότερς.

Ο 23χρονος γκαρντ είχε 26 ματς την περσινή σεζόν με τους Μπόστον Σέλτικς, με 3,8 πόντους και 2,4 ασίστ, ξεκινώντας μάλιστα και στη βασική πεντάδα σε τρία παιχνίδια της ομάδας. Στους Μιλγουόκι Μπακς θα διεκδικήσει την τρίτη θέση του “1” πίσω από τους Χόλιντεϊ και Χιλ, πιθανότατα μαζί και με τον Γιώργο Καλαϊτζάκη.

