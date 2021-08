Οι… μεγάλοι του κλασικού αθλητισμού έχουν αναγνωρίσει εδώ και χρόνια την αξία του Μίλτου Τεντόγλου. Όταν ο Έλληνας Ολυμπιονίκης του Τόκιο “κέρδισε” το ενδιαφέρον της θρυλικής, Χάικε Ντρέσλερ.

Ο Μίλτος Τεντόγλου είναι χρυσός Ολυμπιονίκης, μετά το κορυφαίο άλμα που έκανε στην τελευταία του προσπάθεια στον τελικό του μήκους, στους Αγώνες του Τόκιο.

Φυσικά, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Έλληνας πρωταθλητής έχει στρέψει πάνω του τα… φώτα, έχοντας μεγάλες επιτυχίες στο παλμαρέ του, βαδίζοντας στα… βήματα άλλων μεγάλων αθλητών.

Ο Μίλτος Τεντόγλου έχει καταφέρει να κερδίσει το σεβασμό των… μεγάλων, κάτι που είχε φανεί και αμέσως μετά τον τελικό του μήκους στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου του Βερολίνου, το 2018.

Λίγο μετά την ολοκλήρωση του μήκους και την κατάκτηση της πρώτης θέσης, ο 20χρονος τότε Τεντόγλου δέχθηκε τα συγχαρητήρια από τη Γερμανίδα, Χάικε Ντρέξλερ (δύο φορές χρυσή ολυμπιονίκης και δύο φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια στον ανοιχτό στίβο στο άλμα εις μήκος), που ήταν στον αγωνιστικό χώρο και είχε το ρόλο της εθελόντριας.

Η Ντρέσλερ υπήρξε σπουδαία αθλήτρια, αρχικά της Ανατολικής και στη συνέχεια την ενωμένης Γερμανίας. Ήταν δύο φορές χρυσή Ολυμπιονίκης και δύο φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια στον ανοιχτό στίβο στο άλμα εις μήκος, και μια φορά παγκόσμια πρωταθλήτρια στο άλμα εις μήκος και στα 200 μέτρα στον κλειστό στίβο.

Greece’s first gold medal in Berlin came courtesy of 20-year-old Miltiadis Tentoglou in the long jump.



The European U20 champion from last year is now already the European senior champion!#EC2018 #TheMoment pic.twitter.com/6gZm6jnDLU