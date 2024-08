Μίλτος Τεντόγλου: Παγκόσμια αποθέωση για το παιδί θαύμα του ελληνικού στίβου

Ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε άλλο ένα χρυσό μετάλλιο, με τον Έλληνα άλτη να κάνει επίδειξη δύναμης στον τελικό του μήκους στους Ολυμπιακούς Αγώνες στου Παρισίου και να γνωρίζει την αποθέωση από τον παγκόσμιο αθλητισμό.

Ο… ιπτάμενος Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε το 2ο χρυσό του μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, καθώς μετά το Τόκιο σειρά είχε το Παρίσι. Με αυτό τον τρόπο ο αθλητή του Γιώργου Πομάσκι κατάφερε να δώσει στη χώρα μας το 7ο μετάλλιο στη φετινή Ολυμπιάδα και πρώτο χρυσό, με τις επιδόσεις του να είναι ασυναγώνιστες.

Τα κατορθώματα του στον στίβο δεν έμειναν ασχολίαστα, καθώς η Παγκόσμια ομοσπονδία και όχι μόνο, έχουν κάνει αποθεωτικές αναρτήσεις για τον σπουδαίο αθλητή, ο οποίος εξελίσσεται σε φαινόμενο.

Tentoglou Airlines



🇬🇷’s defending Olympic champion Miltiadis Tentoglou flies out to 8.48m in the men’s long jump final



Is anyone stopping him?#Paris2024 #OlympicGames pic.twitter.com/n7dCt1pAlM