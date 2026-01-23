Μίμης Δομάζος: «Ο πατέρας μας θα είναι πάντα κοντά μας όσο ψηλά κι αν βρίσκεται» συγκινούν Ράνια και Ευαγγελία

Ένας χρόνος συμπληρώνεται το Σάββατο 24 Ιανουαρίου, από την ημέρα που «έφυγε» ο Μίμης Δομάζος, ο «στρατηγός» του ελληνικού ποδοσφαίρου. Οι κόρες του αξέχαστου άσου προχώρησαν σε μία ανάρτηση στο Facebook την Παρασκευή (23.01.2026) για να τιμήσουν τη μνήμη του πατέρα τους.

Η Ράνια και η Ευαγγελία Δομάζου-Μοσχολιού, στο κείμενο που ανάρτησαν στο Facebook, ευχαρίστησαν το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό του νοσοκομείου «Ερυθρός Σταυρός» για τις προσπάθειες που κατέβαλαν για να κρατηθεί στη ζωή το μεγάλο «10άρι» του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο Μίμης Δομάζος, καθώς και όσους τις στήριξαν στις δύσκολες στιγμές που βίωσαν. Παράλληλα, τόνισαν πως παρά την απώλειά του, θα συνεχίσει να είναι «παρών» στη ζωή τους.

Όπως έγραψαν στη δημοσίευσή τους: «Την ημέρα αυτή, στις 24 Ιανουαρίου 2025 όπου ο πατέρας μας Μίμης Δομάζος έφυγε για την αιωνιότητα, θα θέλαμε με όλη μας την καρδιά να ευχαριστήσουμε για άλλη μία φορά τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και την διοίκηση του νοσοκομείου ”Ερυθρός Σταυρός” που συνέβαλαν, με κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον κρατήσουν στη ζωή».

Στη συνέχεια, ευχαρίστησαν όσους στάθηκαν στο πλευρό τους: «Ευχαριστούμε τους συγγενείς και φίλους που ήταν δίπλα του και δίπλα μας με την παρηγορητική αγκαλιά τους. Τους συμπαίκτες του, που με τις σκέψεις τους και τις αναμνήσεις τους μας έδωσαν δύναμη γι’ αυτό που θα αντιμετωπίζαμε. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους δημοσιογράφους και τους συντάκτες που με σεβασμό ξεδίπλωναν μέρα με την ημέρα τα ιατρικά ανακοινωθέντα. Καθώς και την τηλεοπτική κάλυψη του τελευταίου αποχαιρετισμού του, με τα τόσα σπουδαία αφιερώματα στην μνήμη του».

Ακολούθως, ανέφεραν: «Ευχαριστούμε με εκτίμηση τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού κύριο Αλαφούζο, για την συμπαράστασή του σε αυτό το δυσβάσταχτο γεγονός. Με όλη μας την αγάπη, ευχαριστούμε όλο τον κόσμο ανεξαρτήτου ομαδικής προτίμησης, που αγάπησε και θαύμασε τον αθλητή Μίμη Δομάζο, τον «Στρατηγό» του Παναθηναϊκού και Αρχηγό του Ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο πατέρας μας θα είναι πάντα κοντά μας όσο ψηλά κaι αν βρίσκεται στο φως του ουρανού».

Ο Μίμης Δομάζος «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών στις 24 Ιανουαρίου 2025, εξαιτίας επιπλοκών μετά από οξύ πνευμονικό οίδημα.