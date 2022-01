Στην εντατική νοσοκομείου στο Μιλάνο νοσηλεύεται ο γνωστός ατζέντης ποδοσφαιριστών, Μίνο Ραϊόλα, με σοβαρό πρόβλημα στους πνεύμονες.

Άσχημα είναι τα νέα για την κατάσταση του Μίνο Ραϊόλα, ο οποίος στις 12 Ιανουαρίου εισήχθη εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Σαν Ραφαέλ» του Μιλάνου όπου και υποβλήθηκε σε επέμβαση, χωρίς να γίνει γνωστό το ακριβές πρόβλημά υγείας που είχε.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η γερμανική «Bild» σήμερα (20/1) ο 54χρονος Ιταλός ατζέντης νοσηλεύεται πλέον σε ΜΕΘ έχοντας σοβαρό πρόβλημα στους πνεύμονες.

