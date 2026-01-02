Mirror για Κωνσταντίνο Καρέτσα: «Η Τσέλσι έχει στο ραντάρ της τον Έλληνα Μέσι»

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας βρίσκεται ψηλά στη μετεγγραφική λίστα πολλών ομάδων στην Αγγλία και η βρετανική Mirror τον τοποθέτησε στο ραντάρ της Τσέλσι, χαρακτηρίζοντάς τον “Έλληνα Μέσι”.

Η Τσέλσι προέρχεται από το σοκ της απομάκρυνσης του Έντσο Μαρέσκα από τον πάγκο της και η Mirror αναφέρει τη μετεγγραφή του Κωνστναντίνου Καρέτσα και την επιστροφή του Αντόνιο Ρούντιγκερ, ως δύο κινήσεις που μπορούν να αλλάξουν το κλίμα και να δείξουν τις προθέσεις της διοίκησης.

Το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι για τον “Έλληνα Μέσι” είχε ενδιαφερθεί το καλοκαίρι και η Άρσεναλ, αλλά η Γκενκ απέρριψε την πρότασή της, ύψους 45 εκατομμυρίων ευρώ, με την Τσέλσι να εξετάζει πλέον την περίπτωσή του.

Το εν λόγω ρεπορτάζ προσθέτει χαρακτηριστικά τα εξής: “Η Τσέλσι συνήθως ψάχνει πότε ένας ταλαντούχος έφηβος αρχίζει να κάνει αίσθηση. Και ένας παίκτης που έχει παρομοιαστεί με τον Λιονέλ Μέσι πιστεύεται ότι βρίσκεται στο ραντάρ των “Μπλε”. Ο 18χρονος Κωνσταντίνος Καρέτσας γεννήθηκε στο Βέλγιο, αλλά πρόσφατα άλλαξε την διεθνή του ποδοσφαιρική πορεία στην Ελλάδα, τη χώρα γέννησης των γονιών του. Ο έφηβος ποδοσφαιριστής παίζει αυτή τη στιγμή για τη Γκενκ, αλλά είναι μόνο θέμα χρόνου να αποκτηθεί από μία από τις μεγάλες δυνάμεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου”.