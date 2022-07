Ο Μο Φάρα αποκάλυψε σε πρόσφατο ντοκιμαντέρ για τη ζωή του, ότι μπήκε παράνομα στην Αγγλία, από μία γυναίκα που τον έβαλε να κάνει τον υπηρέτη για τα παιδιά της.

Όπως αποκαλύπτουν λοιπόν τα βρετανικά ΜΜΕ, η γυναίκα αυτή ήταν η 54χρονη σήμερα, Νίμκο Φάρα, η οποία και τον πέρασε ως γιο της με πλαστά χαρτιά από τις βρετανικές αρχές.

Το όνομά του άλλαξε έτσι σε Μο Φάρα, με τον πραγματικό Μο Φάρα να παραμένει στο Τζιμπουντί, από όπου και ταξίδεψαν για τη Βρετανία. Η κυρία Φάρα, αρνείται πάντως τις κατηγορίες ότι του συμπεριφερόταν σαν υπηρέτη και ο ένας από τους γιους της δήλωσε ότι ο θρύλος του στίβου ήταν σαν παιδί της. Η ίδια μάλιστα τόνισε ότι είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τις αρχές για την υπόθεση, αφού εξαναγκάστηκε να τον περάσει παράνομα από τα σύνορα. “Μου είπαν ότι θα πρέπει να έχω τρία παιδιά μαζί, αλλιώς δεν θα με δεχόταν στην Αγγλία”, ανέφερε.

