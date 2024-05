Μονακό – Φενέρμπαχτσε 79-80: Με υπογραφή Καλάθη στο Final Four της Euroleague οι Τούρκοι

Με ήρωα της παράτασης (70-70κ.α.) τον Νικ Καλάθη, η Φενέρμπαχτσε έγραψε ιστορία στο Πριγκιπάτο και έγινε η πρώτη ομάδα που πήρε σε Game 5 την πρόκριση στο Final Four της Euroleague, παρά το μειονέκτημα της έδρας της!

Η Φενέρμπαχτσε επικράτησε με 80-79 της Μονακό στην παράταση και έγινε η τρίτη ομάδα που περνάει στο Final Four της Euroleague μετά τη Ρεάλ Μαδρίτης και τον Παναθηναϊκό.

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους επέστρεψε στο μεγάλο ευρωπαϊκό ραντεβού μετά από πέντε χρόνια, ενώ θα αγωνιστεί σε Final Four για έκτη φορά στην Ιστορία της (2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2024).

Στον ημιτελικό του Βερολίνου, στις 24 Μαΐου, η Φενέρ θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό, με στόχο τη νίκη που θα την επιτρέψει να διεκδικήσει στον τελικό τον δεύτερο τίτλο της Ιστορίας της (2017).

Μεγάλος πρωταγωνιστής των νικητών ήταν ο Νικ Καλάθης, ο οποίος πέτυχε το τρίποντο της νίκης, 20 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε, ενώ έβγαλε και τη μεγάλη τελευταία άμυνα.

NICK CALATHES IS CLUTCH CALATHES🚨🎯



Back-to-back three-pointers after going 1 for 8 from deep before that to send @FBBasketbol to #F4GLORY🤯 pic.twitter.com/K4h75DsC2B