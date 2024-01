Η Μονακό θα φιλοξενηθεί σε λίγη ώρα από τον Παναθηναϊκό (11/01, 21:15, LIVE από το Newsit.gr) για την 21η αγωνιστική της Euroleague και αποθέωσε τους “πράσινους” σε ανάρτησή της στα social media.

«Παίζουμε με την καλύτερη ομάδα της Ελλάδας απόψε», έγραψε η Μονακό στο twitter, με τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται αυτή την περίοδο πάνω από τον Ολυμπιακό στην κατάταξη της Euroleague, έχοντας φυσικά και τους περισσότερους τίτλους από κάθε άλλη ελληνική ομάδα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Η ανάρτηση των Μονεγάσκων όμως, αποτελεί πιθανότατα και ένα… τρολάρισμα για τον Ολυμπιακό, αφού έχει πλέον μία σειρά από αναρτήσεις εναντίον του, εξαιτίας των φημών για την απόκτηση του Μάικ Τζέιμς από τους Πειραιώτες.

We’re playing the biggest club in Greece tonight 😏



Tune in as Mike James faces his former team – Panathinaikos 👀 pic.twitter.com/iM8Ltxcac2