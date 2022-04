Ο Ολυμπιακός έβγαλε αντίδραση μετά την ήττα από τη Μονακό στο ΣΕΦ. Πήγε στο Πριγκιπάτο και πήρε άμεσα πίσω το break, επικρατώντας των Μονεγάσκων με 87-83 στο τρίτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα πλέι οφ της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός αντέδρασε σαν μία μεγάλη ομάδα, έκανε το 2-1 στη σειρά και πήρε πίσω το πλεονέκτημα έδρας, έχοντας πλέον δύο ευκαιρίες για να πάει στο Final Four του Βελιγραδίου.

Η πρώτη είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή, όπου ο Ολυμπιακός με νίκη επί της Μονακό στο Πριγκιπάτο θα πάρει την πρόκριση για το Final Four. Εάν δεν τα κατάφερε, η σειρά θα οδηγηθεί σε πέμπτο παιχνίδι στο ΣΕΦ.

Ο Ολυμπιακός είχε πολλούς πρωταγωνιστές. Είχε έναν Κώστα Σλούκα να εκτελεί με απίστευτη ψυχραιμία, είχε έναν Κώστα Παπανικολάου να τρώει… σίδερα στις δύο πλευρές του παρκέ κι έναν Βεζένκοφ να αγγίζει το double-double.

Παράλληλα, ο Γιώργος Μπάρτζωκας είδε τον Φαλ να κυριαρχεί κάτω από τα καλάθια, αλλά και να παίρνει πράγματα κι από τον Μιχάλη Λούντζη, ο οποίος κάλυψε την 12η θέση και την απουσία του Χασάν Μάρτιν.

Όσον αφορά την εξέλιξη του αγώνα, ο Ολυμπιακός είχε τον έλεγχο στη μεγαλύτερη διάρκεια και με μία τρομερή περίοδο κατάφερε να ξεφύγει με διψήφια διαφορά.

Η Μονακό δεν παράτησε το παιχνίδι, έκανε την ανατροπή, περνώντας μπροστά στην τέταρτη περίοδο, ωστόσο στα κρίσιμα ο Ολυμπιακός έβγαλε και πάλι αντίδραση και με οδηγούς τους Σλούκα, Βεζένκοφ και Γουόκαπ έφτασε στη νίκη.

Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι στο ξεκίνημα με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν πόντο-πόντο. Ο Ολυμπιακός ευτύχησε να πάρει πράγματα κι από τον Μιχάλη Λούντζη, ο οποίος σημείωσε πέντε πόντους στην πρώτη περίοδο, ωστόσο το πρώτο δεκάλεπτο βρήκε τους Πειραιώτες πίσω με 23-19.

Στη δεύτερη περίοδο, ο Ολυμπιακός βρήκε περισσότερες λύσεις στην επίθεση, περιόρισε τα βαριά οπλά της Μονακό και κατάφερε να πάρει το προβάδισμα (41-45) στο τέλος του ημιχρόνου.

Με τρίποντα από Ντόρσεϊ και Παπανικολάου, οι ερυθρόλευκοι έχτισαν ένα προβάδισμα οκτώ πόντων στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους. Ένα προβάδισμα που χάθηκε γρήγορα, καθώς η Μονακό απάντησε με σερί 8-0 για την ισοπαλία.

Ο Ολυμπιακός αντέδρασε, όμως, και πάλι με μπροστάρη τον Βεζένκοφ, ξεφεύγοντας με διψήφια διαφορά (51-62) για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Ένα αντιαθλητικό χτύπημα του Μπέικον στον Παπανικολάου “έφτιαξε” το 56-71 στο 29′.

