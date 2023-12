Ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε μία μεγάλη νίκη με 91-90 επί της Μονακό για τη 15η αγωνιστική της Euroleague, με τον Μάριους Γκριγκόνις να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής με το buzzer beater τρίποντο που διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Ο Γκριγκόνις πήγε έτσι, μετά το τέλος του αγώνα, στη συνέντευξη στο κανάλι της Euroleague, για να μιλήσει για τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μονακό και το σπουδαίο καλάθι του, αλλά ο “τρελαμένος” Λεσόρ διέκοψε τον συμπαίκτη του για να πανηγυρίσει ξανά μαζί του.

Οι παίκτες του Αταμάν είχαν πέσει πάνω στον Λιθουανό και με τη λήξη του αγώνα, πανηγυρίζοντας όλοι μαζί έξαλλα, το σημαντικό διπλό τους, στην έδρα των Μονεγάσκων.

Trying to keep it cool when @ThiasLsf joins your interview…



All in a nights work for Grigonis 🎤 pic.twitter.com/VO3qkC7Ujl