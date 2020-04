H Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA αποφάσισε να δώσει τα ευρωπαϊκά εισιτήρια της επόμενης σεζόν με βαθμολογικά κριτήρια, ανεξάρτητα από τυχόν διακοπή των πρωταθλημάτων, όπως αποκαλύπτει Άγγλος δημοσιογράφος.

Η σημερινή μέρα (23/4) είναι ιδιαιτέρως κρίσιμη για το μέλλον της ποδοσφαιρικής σεζόν στην Ευρώπη, καθώς είναι προγραμματισμένη η τηλεδιάσκεψη της UEFA με τις 55 ομοσπονδίες μέλη της και αναμένεται ν παρθούν τελικές αποφάσεις για αρκετά ζητήματα.

Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ των “Times”, Μάρτιν Τζίγκλερ, η πρώτη απόφαση έχει παρθεί και αφορά την πρόκριση στο Champions League και το Europa League της ερχόμενης σεζόν (2020-21). Συγκεκριμένα η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA, αποφάσισε πως για όσα πρωταθλήματα διακοπούν τα ευρωπαϊκά εισιτήρια θα δοθούν με βάση τη βαθμολογική κατάταξη που είχε διαμορφωθεί ως τώρα.

Οπότε φαίνεται πως η σκέψη για πρόκριση στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις με βάση την κατάταξη των ομάδων στη βαθμολογία της UEFA -σε περίπτωση που κάποιο πρωτάθλημα διακοπεί- μένει απλά… σκέψη.

