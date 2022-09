Παρά τις αποκαλύψεις για τον Μπαϊρόν Καστίγιο, η FIFA απέρριψε τις ενστάσεις από Χιλή και Περού, ανακοινώνοντας ότι το Εκουαδόρ θα βρίσκεται κανονικά στο Μουντιάλ 2022.

Η παγκόσμια ομοσπονδία εξετάζει την περίπτωση του παράνομου διαβατηρίου του Καστίγιο, αλλά ουσιαστικά δεν συνδέει τη συγκεκριμένη περίπτωση με τη συμμετοχή του Εκουαδόρ στο Μουντιάλ του Κατάρ.

Ως εκ τούτου, η Χιλή και το Περού δεν κατάφεραν να… κόψουν το δρόμο στην Εθνική Ομάδα του Ισημερινού και θα μείνουν εκτός Παγκοσμίου Κυπέλλου, ακόμη και αν τιμωρηθεί ο παίκτης ή η Ομοσπονδία της χώρας.

BREAKING: FIFA rejects the appeals from Chile and Peru to throw Ecuador out of the World Cup for fielding an ineligible player pic.twitter.com/b3YuMP0ynR