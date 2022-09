Σε λιγότερο από τρεις μήνες είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει το Μουντιάλ 2022 του Κατάρ, αλλά η συμμετοχή του Εκουαδόρ βρίσκεται πια στον… αέρα, εξαιτίας μίας υπόθεσης πλαστού διαβατηρίου.

Ο Μπάιρον Καστίγιο φέρεται τελικά να είναι γεννημένος στην Κολομβία και να ισχύουν πλήρως οι ισχυρισμοί της Χιλής, η οποία και θέλει να πάρει τη θέση του Εκουαδόρ στο Μουντιάλ του 2022.

Η Daily Mail έχει αποκλειστικό δημοσίευμα, με έγγραφα και ηχητικά, τα οποία και επιβεβαιώνουν τις φήμες για τον Καστίγιο, ο οποίος και εμφανίζεται να έχει πάρει πλαστό διαβατήριο, στο οποίο δεν υπάρχει ούτε το πραγματικό του όνομα, ούτε η πραγματική του ηλικία.

Ως εκ τούτου, το Εκουαδόρ είναι ένα… βήμα από τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ 2022 και η Χιλή εκτιμάται ότι θα πάρει τη θέση του. Αναμένονται βέβαια η επίσημη εκδίκαση της υπόθεσης και η απόφαση της FIFA.

