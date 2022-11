Ο Τζέιντον Σάντσο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έμεινε εκτός αποστολής για το Μουντιάλ 2022 και η Ryanair τον “τρόλαρε” μέσα από τα social media, προκαλώντας όμως έντονες αντιδράσεις.

ΟΓκάρεθ Σάουθγκεϊτ έκανε αρκετές… αμφιλεγόμενες επιλογές για την Εθνική Αγγλίας και το Μουντιάλ του Κατάρ, με τον Σάντσο να είναι μία από αυτές, γεγονός που φάνηκε… αστείο στη Ryanair.

«Εμείς ακόμη μπορούμε να σε πετάξουμε όπου θες», έγραψε στο twitter η Ryanair, αλλά πολλά από τα σχόλια των χρηστών ήταν κατά της γνωστής αεροπορικής εταιρείας, που δεν σκέφτηκε τα… συναισθήματα του Άγγλου εξτρέμ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

.@Sanchooo10 we’ll still fly you somewhere 😘